Решивших заработать на китайцах в разгар смертельного вируса наказали

Власти Китая наказали владельцев аптеки, продававших марлевые повязки по завышенной цене в разгар эпидемии смертельного коронавируса, сообщается на сайте правительства страны. На бизнесменов наложен штраф.

Размер штрафа составил три миллиона юаней (432 тысячи долларов). По данным муниципального комитета города Тяньцзинь по надзору за рынком, розничная цена, по которой аптека продавала маски, превышала рыночную в 10 раз.

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Также сообщается о задержании пяти человек, продававших поддельные медицинские маски в городе Иу.

Ранее международные интернет-магазины заявили о нехватке медицинских масок в связи с повышенным спросом на них. В Китае, а также Сингапуре и Гонконге зафиксированы очереди за масками в аптеках.

Эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в китайском городе Ухань в начале января и впоследствии распространилась на другие регионы и соседние страны. По состоянию на 29 января вирусом заразились более шести тысяч человек, 132 умерли от вызванной им пневмонии; 110 удалось полностью излечиться.

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