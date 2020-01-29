На испуганных китайским вирусом россиянах заработали

Вспышка нового коронавируса в Китае привела к тому, что российские аптечные сети заработали дополнительные средства на продажах противовирусных препаратов. Также испуганные россияне начали скупать медицинские маски, в результате чего спрос на них вырос более чем в десять раз, пишет «Коммерсантъ».

Спрос на препараты, по оценкам различных сетей, вырос на 50-80 процентов, хотя это произошло на фоне отсутствия в прошлом году и начале нынешнего эпидемии гриппа и ОРВИ.

Какие именно лекарства покупают россияне, в компаниях не уточнили, но источник на рынке рассказал, что в первую очередь это «Арбидол», «Ингавирин», «Тамифлю» и «Номидес». Объем дополнительной выручки аналитики оценивать не берутся.

В 2019 году, по данным DSM Group, продажи в аптеках впервые с 2015 года сократились. Падение составило 1,5 процента. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов предполагает, что снижение доходов стало одной из причин, по которой фармацевты решили подстегнуть продажи противовирусных препаратов на фоне сообщений об эпидемии.

Материалы по теме Прирожденные убийцы Китай стал очагом смертоносных эпидемий. Как вирусы появляются там снова и снова?

В материале отмечается, что в самом Китае эпидемия практически не сказалась на работе фармацевтических компаний. Увеличения расходов на маски и средства от вирусных заболеваний наблюдается, но оно не критическое.

В настоящее время в мире не существует препарата, рекомендованного для лечения или профилактики коронавируса, поэтому употребление любых лекарств поможет справиться с болезнью или предотвратить ее.

Несмотря на это, «Отисифарм» запустил рекламную кампанию, в которой утверждает, что «Арбидол» справится с коронавирусами, в том числе с нынешним 2019-nCoV. Информацией заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая намерена проверить соблюдение рекламного законодательства.

Разработкой вакцины против китайского коронавируса занимаются ученые по всему миру, в том числе в России. Заммдиректора Центра стратегического планирования Минздрава Герман Шипулин указывал, что решить проблему удастся за три месяца, а спустя полгода появится вакцина против заболевания.

Ранее эксперты указали, что сильнее всего от коронавируса 2019-nCoV в затронутых им странах пострадают туризм, торговля и сфера услуг. В России в настоящее время не зафиксировано ни одного случая заболевания.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!