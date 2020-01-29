Названы самые уязвимые перед смертельным вирусом сферы экономики

Названы самые уязвимые перед смертельным коронавирусом 2019-nCoV сферы экономики — больше всего от его распространения могут пострадать туризм, торговля и сфера услуг в затронутых странах. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на управляющего директора международного рейтингового агентства Moody's Атcи Шет.

«В случае роста заболеваемости могут возникнуть экономические последствия, как было с эпидемией атипичной пневмонии в 2003 году. Распространение вируса может ослабить потребительский спрос и повлиять на туризм, путешествия, торговлю и сферу услуг в затронутых странах. Давление на сектор здравоохранения также может увеличиться», — приводит агентство слова аналитика.

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Первый случай заражения тяжелым острым респираторным синдромом (SARS, или атипичной пневмонией) был зафиксирован в 2003 году в Китае в провинции Гуандун. В течение двух месяцев вирус распространился на соседние Гонконг и Вьетнам, всего от него пострадали жители 30 государств, в том числе России. По данным ВОЗ, было зафиксировано 8437 случаев заражения, 813 инфицированных погибли.

По последним данным, отмечено более 4,5 тысячи случаев заражения вирусом 2019-nCoV, погибли 106 человек. Большинство инфицированных обнаружены в Китае, первый — в городе Ухань. Случаи заражения также зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии. В России заболевшие пока не обнаружены. Вирус передается от человека к человеку, его симптомами служат повышенная температура и утомляемость, кашель с мокротой.

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