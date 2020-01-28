Мировые компании начали спасать сотрудников из Китая из-за смертельного вируса

Компании со всего мира начали спасать сотрудников из Китая из-за смертельного коронавируса 2019-nCoV — своих работников собираются вывезти японские автопроизводители Nissan, Honda и владеющая Peugeot французская PSA. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей компаний.

Nissan и Honda вывезут сотрудников и их семьи из ставшего центром заражения китайского города Ухань на самолетах, предоставленных правительством Японии. При этом Honda оставит в городе несколько рабочих «для поддержания местных операций». Эвакуация персонала PSA ожидается в конце января при взаимодействии с французскими и китайскими властями.

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На распространение вируса отреагировали и другие компании. Facebook ввел ограничение на поездки в Китай для своих сотрудников — теперь для этого потребуется специальное разрешение, а тех, кто находится в КНР или недавно вернулся оттуда, просят работать из дома. Один из лидеров рынка коворкинга в США компания WeWork закрывает 55 офисов в Китае и также просит работников трудиться дома. Walt Disney с 1 января остановила работу Диснейленда в Шанхае, купившим билеты возвращают деньги. H&M закрыл 13 магазинов в стране, а IKEA прекратила работу крупного склада в Ухане. McDonald's закрыл пять ресторанов в городах провинции Хубэй, включая Ухань. У работников остальных заведений измеряют температуру, а посетителям выдают дезинфицирующие средства для рук.

Ранее стало известно, что коронавирус поставил под угрозу производство iPhone. Практически все телефоны Apple собирают на двух фабриках в пятистах километрах от Уханя. Из-за возможного введения карантина сотрудники предприятий не смогут ходить на работу.

По последним данным, вирусом 2019-nCoV заразились более 4,5 тысячи человек, 106 погибли. Большинство случаев инфицирования зафиксированы в Китае, первый из них — в городе Ухань. Также отмечаются случаи заражения в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии. Вирус передается от человека к человеку, симптомами служат повышенная температура, утомление и кашель с мокротой.

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