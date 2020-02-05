В России назвали сроки создания вакцины от смертельного китайского вируса

Разработка вакцины против новой китайской коронавирусной инфекции займет не менее 8-10 месяцев. Такие сроки назвал глава Минздрава России Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».

Мурашко объяснил, что такое время займет лишь начальная стадия без клинических испытаний.

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Ранее Роспотребнадзор сообщил, что специфического препарата от нового коронавируса, которым в мире заразились уже почти 25 тысяч человек, пока нет. В Роспотребнадзоре напомнили, что нельзя лечить антибиотиками вирусную пневмонию, которая является самым опасным осложнением коронавирусной инфекции.

По данным на 5 февраля, от коронавируса 2019-nCoV умерли 492 человека, всего в мире заразились почти 24,5 тысячи человек, а полностью излечились 905 пациентов. Вспышка заболевания впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года Помимо КНР, заболевание выявлено еще более чем в 20 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. По оценкам специалистов, вспышка может перерасти в масштабную пандемию.

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