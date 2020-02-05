Зараженный коронавирусом китаец рассказал о лечении в российской больнице

Зараженный коронавирусом китаец Вань Юньбинь рассказал о лечении в российской больнице в Чите, а также об отношении к нему россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статью в китайской газете «Пэнпай».

По его словам, врачи относятся к нему очень хорошо, советуют больше отдыхать и угощают чаем с печеньем. «Они работают в поте лица», — добавил Вань Юньбинь.

Ему дают «всевозможные виды лекарств»: противовирусные, антибиотики, спреи от боли в горле. «Российские доктора еще не знают точно, как лечить эту новую болезнь», — сказал он.

Пациент предположил, что заразился в январе в Пекине, когда ехал в лифте, в котором до этого находилась группа людей из Уханя. В Россию он вернулся 25 января и в тот же день обратился за медицинской помощью.

«Из симптомов в настоящий момент у меня только кашель, иногда, если кашляю сильно, чувствую стеснение и незначительную боль в груди… Из-за болезни чувствую себя уставшим, не такой энергичный, как обычно», — рассказал пациент.

Он уточнил, что получает медицинскую помощь бесплатно, так как имеет вид на жительство.

По данным на 5 февраля, от коронавируса 2019-nCoV умерли 492 человека, всего в мире заразились почти 24,5 тысячи человек, выздоровели 905 пациентов.

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