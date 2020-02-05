Риск распространения коронавируса от эвакуированных из Китая россиян оценили

Риска распространения коронавируса из центра для эвакуированных из Китая в Тюмень россиян нет. Так ситуацию оценила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

По ее словам, для карантинного центра была выбрана «именно такая точка, из которой невозможно распространение инфекции».

Как передает «Интерфакс», прибывшие в Тюмень из Китая россияне не являются туристами — они либо учились, либо работали там. Представитель оперативного штаба по профилактике коронавируса уточнил, что техника, на которой перевозят людей, позднее пройдет санобработку.

Ранее сообщалось, что второй самолет Воздушно-космических сил России с 64 людьми, эвакуированными из китайского Уханя, приземлился на российском аэродроме Восточного военного округа. После дозаправки самолет отправится в конечный пункт назначения в Тюменской области. Первый самолет с 80 пассажирами на борту вылетел 4 февраля.

Как сообщила Попова, вокруг реабилитационного центра выстроено два периметра ограждения и туда невозможно пробраться. Кроме того, его охраняют сотрудники Росгвардии. В учреждении есть все условия безопасного режима и соблюдения всех правил биологической безопасности, в том числе там установлены дезинфекционная камера, автономные очистные сооружения и устройства для уничтожения медицинских отходов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru