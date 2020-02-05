Стало известно о состоянии прибывших из Китая россиян

Состояние 80 россиян, которых доставили из китайского Уханя в Тюмень, удовлетворительное, заболевших среди них не выявлено. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает «Интерфакс».

Все эвакуированные россияне будут находиться в карантине в специальном временном месте размещения две недели.

Первый самолет с 80 пассажирами на борту вылетел 4 февраля. 5 февраля стало известно, что второй самолет Воздушно-космических сил России с 64 людьми, эвакуированными из китайского Уханя, приземлился на российском аэродроме Восточного военного округа. После дозаправки самолет отправится в конечный пункт назначения в Тюменской области.

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, вокруг реабилитационного центра выстроено два периметра ограждения и туда невозможно пробраться, его также охраняют сотрудники Росгвардии. В учреждении есть все условия безопасного режима и соблюдения всех правил биологической безопасности, в том числе там установлены дезинфекционная камера, автономные очистные сооружения и устройства для уничтожения медицинских отходов.

По данным на 5 февраля, от коронавируса 2019-nCoV умерли 492 человека, всего в мире заразились почти 24,5 тысячи человек, а полностью излечились 905 пациентов. Вспышка заболевания впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, заболевание выявлено еще более чем в 20 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. По оценкам специалистов, вспышка может перерасти в масштабную пандемию.

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