Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень

Первый борт Воздушно-космических сил России с эвакуированными из китайского Уханя 80 россиянами прибыл в аэропорт Тюмени. Об этом сообщил ТАСС.

Как пишет «Интерфакс», в целях безопасности журналистам не разрешили отходить от автобуса, на котором они приехали в аэропорт, дальше метра.

Ранее стало известно, что второй самолет ВКС с 64 людьми, эвакуированными из китайского Уханя, приземлился на российском аэродроме Восточного военного округа. После дозаправки самолет отправится в конечный пункт назначения в Тюменской области. Эвакуированных россиян и граждан других государств разместят в реабилитационном центре в 30 километрах от Тюмени.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что риска распространения коронавируса из центра для эвакуированных из Китая в Тюмень россиян нет. По ее словам, для карантинного центра была выбрана «именно такая точка, из которой невозможно распространение инфекции».

По данным на 5 февраля, от коронавируса 2019-nCoV умерло 492 человека, всего в мире заразилось почти 24,5 тысяч человек, а полностью излечились 905 пациентов. Вспышка заболевания впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года Помимо КНР, заболевание выявлено еще более чем 20 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. По оценкам специалистов, вспышка может перерасти в масштабную пандемию.

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