В Китае понадеялись на переломный момент в борьбе с коронавирусом

Власти Китая понадеялись на скорое наступление переломного момента в борьбе с коронавирусом 2019-nCoV, вызывающим пневмонию нового типа. Об основаниях для такой надежды рассказала на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает РИА Новости.
«Число новых случаев с подозрением на заражение уже второй день подряд снижается, мы надеемся, что переломный момент вскоре настанет», — приводит агентство ее слова. Дипломат сообщила, что 892 пациента из числа подхвативших новую инфекцию уже выписаны из больниц.
По данным на ночь 5 февраля, число заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 23,6 тысячи, умер 491 человек. Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. ВОЗ уже признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Специалисты не исключают, что вспышка вируса перерастет в масштабную пандемию.
Ученые университета Гонконга ранее заявили, что китайские власти могут распространять неверную статистику: с помощью теоретической модели они установили, что число заболевших, вероятно, в несколько раз больше, чем сообщается.