Обновлены данные по заболевшим китайским коронавирусом

Количество заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 23,6 тысячи человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

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По информации китайских властей, по состоянию на ночь 5 февраля умер 491 человек.

Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР случаи заболевания зафиксированы в более чем 20 странах. ВОЗ уже признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Специалисты не исключают, что вспышка вируса перерастет в масштабную пандемию.

По словам посла России в Китае Андрея Денисова, Ухань, который стал эпицентром распространения нового смертельного коронавируса, фактически находится на военном положении.

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