Посол России рассказал о военном положении в Ухане из-за смертельного вируса

Китайский город Ухань, который стал эпицентром распространения нового смертельного коронавируса, фактически находится на военном положении. Об этом заявил посол России в Китае Андрей Денисов, передает ТАСС.

«Там фактически введено военное положение. Наши ребята остаются дома», — сказал он на пресс-конференции в Пекине. Глава дипмиссии добавил, что обстановка в Ухане напряженная.

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Денисов отметил, что в общей сложности 132 россиянина выразили желание эвакуироваться из Китая. Из них 82 человека находятся в городе Ухань, по большей части это студенты. В то же время речь об эвакуации всех граждан России не идет, подчеркнул он.

Посол добавил, что в ближайшие дни Россия поставит в Китай гуманитарную помощь. «В основном это защитная одежда для персонала. Те же самые маски, очки, защитные костюмы и так далее. Это нужно больше всего», — пояснил он.

В связи с обострением ситуации с коронавирусом Россия ранее приостановила движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем, а также частично — авиаперелеты. Для эвакуации россиян в страну направился борт Воздушно-космических сил.

На сегодняшний день коронавирусом заразились более 20,6 тысячи человек по всему миру, большинство из них находятся в Китае. 427 заболевших умерли, а 697 — вылечились от инфекции.

Вирус впервые появился в китайском городе Ухань в декабре 2019-го. Он передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель. Помимо КНР, заболевание было зафиксировано в 23 странах, в том числе в России. ВОЗ уже признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.

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