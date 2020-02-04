В России придумали способ получить живой штамм коронавируса для вакцины

Из-за отсутствия в России живого штамма коронавируса 2019-nCoV, который необходим для создания вакцины, врачи пытаются получить его от двух госпитализированных в российские больницы зараженных китайцев. Об этом рассказал заместитель министерства здравоохранения Сергей Краевой, сообщает «Интерфакс».

По его словам, работа над выделением вируса из крови еще идет, и о ее результатах пока говорить рано.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Китай не передал России живой штамм. Без него российские ученые не могут создать вакцину, потому что живой вирус нужен на стадии испытания препарата, отмечал Краевой.

Сейчас не существует вакцины от китайского коронавируса. Специалисты Российского центра программ Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что из-за долгого тестирования, которое обычно длится около года, вакцина в мире появится не раньше конца 2021 года.

По последним данным, от вируса погибло 425 человек, заражено более 20 тысяч. В России выявлены два случая заражения у двух граждан КНР. Вместе с семьями они помещены в больницы и изолированы.

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