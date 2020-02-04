В Минздраве назвали время появления результатов борьбы с коронавирусом

В России назвали время появления результатов борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил заместитель руководителя Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский, передает ТАСС.

По его словам, эффект от мер, которые предпринимаются в Китае, можно будет оценить в начале февраля. Смоленский пояснил, что за это время пройдет половина инкубационного периода.

Ранее сообщалось, что Россия готовится к масштабному распространению коронавируса на территории страны. В Минздраве сообщили, что не могут прогнозировать, каким образом инфекция будет развиваться в России. Он добавил, что она преимущественно поражает мужчин монголоидной расы.

По данным на 4 февраля, число погибших из-за коронавируса в провинции Хубэй достигло 414, число заразившихся — 13 522 человека. Помимо КНР, заболевание было зафиксировано в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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