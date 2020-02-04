Россия приготовилась к масштабному распространению коронавируса по всей стране

Россия готовится к масштабному распространению коронавируса на территории страны. Об этом сообщил замглавы Минздрава России Сергей Краевой, передает «Интерфакс».

По словам Краевого, Минздрав не может прогнозировать, каким образом инфекция будет развиваться в России. он добавил, что она преимущественно поражает мужчин монголоидной расы.

Ранее Краевой сообщил, что место для эвакуации российских граждан из Китая определено, однако не уточнил, где оно находится. По его словам, туда направят сотрудников и специалистов Минздрава, врачей-инфекционистов, эпидемиологов и ревматологов.

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