Подсчитаны затраты на борьбу с китайским вирусом

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ближайшие три месяца потребуется 61,5 миллиона долларов для борьбы с распространением вспышки нового коронавируса 2019-nCov. Такая цифра была озвучена во время заседания исполкома ВОЗ в Женеве, передает РИА Новости.

Из этой суммы 4,5 миллиона долларов потребуется на исследования и инновации. В десять раз больше — 45 миллионов — пойдет на оценку готовности стран к эпидемии. Еще 12 миллионов долларов планируют потратить на международную координацию действий по борьбе с распространением вируса.