Россия потратит средства резервного фонда на борьбу с китайским вирусом

На закупку аппаратов для борьбы с последствиями китайского коронавируса 2019-nCoV в России потратят 1,2 миллиарда рублей. Средства выделят из резервного фонда. Об этом на заседании комитета по охране здоровья в Госдуме рассказал замминистра здравоохранения Сергей Краевой, передает «Интерфакс».

На эти деньги закупят 17 аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) и 507 высокочастотных аппаратов вентиляции легких. В министерстве полагают, что аппараты позволят обеспечить потребности всех регионов.

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Как объяснил Краевой, главной угрозой коронавируса и основной причиной смерти остается развитие дыхательной недостаточности на фоне неспецифической пневмонии.

По словам замминистра, ведомство пока не может дать прогноз развития заболевания в России, но известно, что оно поражает, как правило, мужчин монголоидной расы.

К утру вторника, 4 февраля, коронавирусом по всему миру заболели 20 680 человек, 2 790 из которых находятся в критическом состоянии. Скончались 427 человек, выздоровели 730. В России два зарегистрированных в конце января случая пока остаются единственными. Смертельных случаев на территории страны не зафиксировано.

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