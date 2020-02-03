Названо истинное число зараженных смертельным коронавирусом

Ученые Университета Гонконга назвали истинное число людей, заразившихся уханьским коронавирусом. Согласно оценкам исследователей, инфицированных по состоянию на 25 января 2020 года насчитывалось 75 815 человек, что в десять раз больше официальных цифр. Об этом сообщает издание Science Alert.

Реальная картина распространения вируса была получена на основе теоретического моделирования. Несоответствие с официальным количеством подтвержденных случаев объясняется несколькими факторами, в том числе задержкой между заражением и появлением первых симптомов и временем, необходимом для подтверждения наличия 2019-nCov в организме с помощью лабораторных анализов.

Согласно результатам исследования, каждый человек, инфицированный вирусом в декабре, мог заразить 2-3 человек. Число больных удваивалось каждые 6,4 дня. По словам ученых, вторичные очаги эпидемии могут разрастаться уже во многих крупных китайских городах с отставанием от Ухани на одну-две недели. Однако, если оценки окажутся точными, это значит, что уровень смертности от 2019-nCov значительно ниже, чем предполагалось, и составляет менее одного процента.

Низкий уровень смертности может привести к большому количеству смертей, если вирус будет широко распространяться. От сезонного гриппа ежегодно умирает от 290 000 до 650 000 человек.

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