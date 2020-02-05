Роспотребнадзор заявил об отсутствии препарата от китайского коронавируса

Специфического препарата от нового коронавируса, которым в мире заразились уже почти 25 тысяч человек, пока нет. Об этом сообщается в справке, опубликованной на сайте Роспотребнадзора в среду, 5 февраля.

«Не существует специфического противовирусного препарата от нового коронавируса — так же, как нет специфического лечения от большинства других респираторных вирусов, вызывающих простудные заболевания», — отметили там. Вакцина от коронавируса также пока не разработана ни в одной стране мира.

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В Роспотребнадзоре также напомнили, что нельзя лечить антибиотиками вирусную пневмонию, которая является самым опасным осложнением коронавирусной инфекции. Ее лечение «направлено на поддержание функции легких», добавили в ведомстве.

По данным на 5 февраля, от коронавируса 2019-nCoV умерли 492 человека, всего в мире заразились почти 24,5 тысячи человек, а полностью излечились 905 пациентов. Вспышка заболевания впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года Помимо КНР, заболевание выявлено еще более чем в 20 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. По оценкам специалистов, вспышка может перерасти в масштабную пандемию.

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