Казахстан отказался делиться медицинскими масками из-за смертельного вируса

Правительство Казахстана отказалось делиться и запретило продавать медицинские маски за границу в связи с распространением смертельного китайского коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минздрава Казахстана Диаса Ахметшарипа.

«Хотели бы отметить неэтичное поведение производителей и дистрибьюторов масок, они продавали запасы в Китай. В связи с чем правительством введен запрет на экспорт», — заявил Ахметшарип. Он добавил, что из-за растущего спроса у населения Казахстан планирует закупать медицинские маски за рубежом.

Также из-за распространения вируса Казахстан приостановил почтовое сообщение с Китаем. Отмечается, что это было сделано по инициативе китайской стороны. Теперь из Казахстана нельзя отправить посылку также в такие страны, как Бангладеш, Бруней, Бутан, Бирма, Камбоджа, Малайзия, Монголия, Непал, Лаос, КНДР, Таиланд, Шри-Ланка, Филиппины и Тайвань из-за того, что почта в них поступает транзитом через Китай.

Ранее сообщалось о резком росте цен на медицинские маски в России. Например, в аптеках Забайкалья 3 февраля за сутки стоимость защитных масок выросла с одного рубля 20 копеек до 10 рублей. Еще хуже дела обстояли в Курской области — там маски подорожали в 35 раз (с одного рубля до 35). Президент России Владимир Путин заявил, что завышающие цены аптеки следует лишать лицензии.

По последним данным, коронавирусом 2019-nCoV заразились более 28 тысяч человек, большинство из которых находятся в Китае. От заболевания умерли 563 человека, 1153 полностью вылечились. Помимо КНР, случаи заражения выявлены более чем в 20 странах, в том числе в России.

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