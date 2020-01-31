Россиян успокоили по поводу цен на лекарства из-за смертельного вируса

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Росздравнадзор будут пресекать завышение цен на лекарства и медицинские маски в России. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, которая возглавляет оперативный штаб по борьбе со смертельным китайским вирусом 2019-nCoV.

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В пятницу, 31 января, стало известно о первых двух случаях заражения вирусом в России. Они произошли в Забайкалье и Тюменской области, инфицированными оказались граждане Китая. По словам Голиковой, больные изолированы, они находятся под строгим наблюдением врачей, им оказывается вся необходимая помощь. Вице-премьер заявил, что риска распространения болезни по России нет.

Голикова также сообщила, что правительство приняло решение приостановить выдачу российских виз китайским гражданам. Также власти с 1 февраля останавливают все полеты в Китай. Исключением станут только рейсы «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Ограничивать почтовые перевозки не планируется.

По состоянию на 31 января 2020 года случаи заболевания выявлены в 22 странах. Общее число зараженных близится к 10 тысячам, более 200 случаев закончились летально. Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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