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Россияне приготовились противостоять смертельному китайскому вирусу

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Жители России приготовились противостоять смертельному китайскому коронавирусу и начали скупать в аптеках медицинские маски. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на гендиректора аптечной сети «Ригла» Александра Филиппова.

По его данным, 21 и 22 января на фоне новостей о росте случаев заражения вирусом и информации о летальных исходах спрос на противомикробные маски в Москве и Подмосковье вырос вдвое. В Санкт-Петербурге, Иркутской и Мурманской областях, а также Приморском крае отмечается еще большее увеличение спроса. Филиппов объяснил, что до 21 января такой тенденции не наблюдалось.

В сети «36,6» также сообщили о росте спроса на медицинские маски. Коммерческий директор компании Евгения Ламина оценила рост объема продаж на текущей неделе по сравнению к предыдущей более чем в 1,5 раза. Одновременного повышения интереса потребителей к препаратам против ОРВИ не наблюдается, добавила она. В аптечной сети «Магнит» сообщили об отсутствии роста спроса на противомикробные маски и противовирусные препараты.

По состоянию на 23 января 2020 года в мире зафиксировано 617 случаев поражения коронавирусом 2019-nCoV, в том числе 17 летальных исходов. В России ни одного случая инфицирования не отмечено. Эпицентром болезни стал китайский город Ухань, где произошло по меньшей мере 444 случая заражения. Опасаясь распространения заболевания, власти Китая практически полностью закрыли Ухань на въезд и выезд. Вскоре после этого аналогичные меры приняли еще в двух населенных пунктах — Хуангане и Эчжоу. В общей сложности в трех городах проживают около 18 миллионов человек.

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