Назван еще один вероятный источник смертельного вируса из Китая

Источником смертельного китайского коронавируса 2019-nCoV, вероятно, стали змеи. Об этом стало известно из исследования, опубликованного в Journal of Medical Virology.

Китайские ученые провели реконструкцию структуры вируса, чтобы разобраться в причинах его появления. Они обнаружили близкую генетическую структуру у двух видов змей: южнокитайского многополосого крайта и китайской кобры.

Ранее издание South China Morning Post со ссылкой на ученых сообщало, что источником коронавируса могут быть летучие мыши. Отмечается, что заражение могло возникнуть из-за животных, продающихся на рынке в Ухане, — приготовленных мышей в некоторых местностях Китая подают к супу. Исследователи назвали вероятным возбудителем другой вид летучих мышей, из-за которых случилась последняя вспышка атипичной пневмонии в 2002-2003 годах. Тогда возбудителем коронавируса SARS были именно эти животные.

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23 января стало известно, что в Китае временно закрыли сообщение с еще двумя городами и отменили празднования в честь Китайского нового года. В частности, стало известно об отмене автобусного и железнодорожного сообщения с городом Хуанган, где проживает около семи миллионов человек и городом-миллионником Эчжоу в провинции Хубэй.

По последним данным, в общей сложности зафиксировано 617 случаев поражения новым вирусом, в том числе 17 летальных исходов. Было установлено, что родиной болезни является именно Ухань, провинция Хубэй, на который приходится больше всего выявленных случаев заражения — 444, а также все случаи летального исхода. Помимо этого, случаи заболевания выявлены в китайских провинциях Гуандун и Чжэцзян. Несколько случаев коронавируса зафиксированы за пределами КНР — например, в Таиланде, Японии и США.

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