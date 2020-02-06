Стало известно о дефиците медицинских масок в России

Некоторые поставщики и производители медицинских масок объявили о дефиците товара на фоне высокого спроса из-за распространения смертельного коронавируса. Об этом стало известно ТАСС.

Например, представитель фармацевтической компании «ФК Пульс» сообщил, что партия полностью раскуплена. При этом дистрибьютор подчеркнул, что цены на товары не повышались. «Масок на данный период в наличии нет. Сейчас очередь на них на начало мая», — рассказал производитель медицинских изделий «Лейко». Кроме того, повышенный спрос отмечается и на респираторы. «На выполнение заказов на большие объемы продукции потребуется дополнительное время из-за повысившегося мирового спроса», — указали в фирме «ЗМ».

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Ранее сообщалось о резком росте цен на медицинские маски в России. Например, в аптеках Забайкалья 3 февраля за сутки стоимость защитных масок выросла с одного рубля 20 копеек до 10 рублей. Еще хуже дела обстояли в Курской области — там маски подорожали в 35 раз (с одного рубля до 35). А в Дагестане цена на средство защиты на 650 процентов превысила среднюю. По мнению президента России Владимира Путина, аптеки, где выявили завышение цен на препараты и средства защиты, нужно лишать лицензии.

По последним данным, число заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 28 тысяч, умерло 565 человек.

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