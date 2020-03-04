Путина защитили от коронавируса

Меры по защите президента России Владимира Путина от коронавируса принимаются, все необходимое делается, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 4 марта.

По его словам, защищенность главы государства достигается за счет обычных гигиенических мер, доступных любым гражданам.

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При этом пресс-секретарь главы государства не согласился с утверждением о том, что ситуация в Москве с этим заболеванием осложнилась.

1 марта Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране в целом под контролем. По его словам, власти принимают все необходимые меры для предотвращения распространения инфекции.

По последним данным, новым типом коронавируса в мире заразились 90 тысяч человек, более трех тысяч скончались. Случаи инфицирования, помимо Китая, зафиксированы более чем в 60 странах. В России известно о шести случаях.

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