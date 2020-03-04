Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Домодедове

В Домодедове Московской области прилетевший из Италии пациент с симптомами коронавируса сбежал из больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

По словам собеседника агентства, 31-летнего мужчину поместили в городскую больницу с симптомами респираторного заболевания по прилете из Рима. Его задержали и вернули в медучреждение.

По данным Telegram-канала «112», мужчину зовут Владимир Вороницын.

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Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что состояние вернувшегося из Италии Давида Берова, которого назвали «первым россиянином с коронавирусом в Москве», оценивается как удовлетворительное.

Пациентов с симптомами ОРВИ, которые прилетели в Россию из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса, начали направлять в медицинский центр в московском районе Коммунарка. По словам заместителя мэра Москвы по социальным вопросам Анастасии Раковой, центр «полностью готов к приему таких больных».

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