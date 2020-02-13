На сбежавшую из карантина по коронавирусу россиянку подали новый иск

Сбежавшую из карантина по коронавирусу в Санкт-Петербурге Аллу Ильину снова захотели наказать: главный санитарный врач города во второй раз обратился в Куйбышевский районный суд с иском после того, как первое его заявление было отклонено. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Отличается ли новое заявление от предыдущего, в сообщении не уточняется. Заинтересованными лицами в иске по-прежнему указаны клиническая инфекционная больница имени Боткина и 18-й отдел полиции УМВД России по Петроградскому району Петербурга. Известно, что первое заявление было отклонено «в связи с неподсудностью».

О первом случае обращения главного санитарного врача Петербурга стало известно ранее 13 февраля. Ильиной грозит штраф в 500 рублей за «невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор».

7 февраля Ильина рассказала «Ленте.ру», что ее обманом заставили переночевать в инфекционной больнице имени Боткина, после чего оставили там в карантине на две недели. Девушка утверждала, что по результатам всех анализов и проверок она была здорова. 11 февраля стало известно, что в тот же день Ильиной удалось выбраться на свободу из бокса. Она замкнула электроцепь и взломала замок. Девушка добавила, что ее четыре дня не искали ни врачи, ни полиция.

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