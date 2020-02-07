Россиянка пожаловалась на «заточение» в больнице из-за подозрений на коронавирус

Жительница Петербурга Алла И. пожаловалась, что попала в «заточение» инфекционной больницы Боткина на Пискаревском проспекте. Ее обманом поместили в карантин на две недели, рассказала девушка «Ленте.ру».

По словам Аллы, 30 января она вернулась из Китая — девушка на пять дней ездила в город Санья в провинции Хайнань. Он находится в полутора тысячах километров от Уханя, который является очагом заболевания. 31 января Аллу проверили в Хабаровске, а затем в Петербурге — исследования показали, что она здорова. 4 февраля петербурженка вызвала скорую помощь, потому что у нее сильно заболело горло. Врачи диагностировали ОРВИ.

Алла утверждает, что 5 февраля к ней пришла «делегация» из восьми человек, в том числе эпидемиологи и представители Роспотребнадзора. Несмотря на то что большая часть из них не посчитали нужным госпитализировать Аллу, она утверждает, что руководительница управления Роспотребнадзора по Петербургу настояла на этом.

6 февраля к Алле пришла домой некая женщина, посещавшая ее накануне, и вручила постановление об «изоляции, медицинском обследовании и (или) медицинском наблюдении» (документ есть в распоряжении редакции). Согласно нему, у девушки выявили «наличие подозрения на заболевание, представляющего опасность для окружающих». В тот же день ей позвонили из поликлиники и уговорили поехать в больницу, пообещав, что оставят девушку там только на одну ночь. 7 февраля Алле сообщили, что она полностью здорова, но ее будут держать в карантине две недели.

«Она [врач] мне и объявила, что, несмотря на то, что я полностью здорова, меня здесь будут держать и не выпустят, двери везде закрыты», — сообщила Алла.

«Ленте.ру» пациентка рассказала, что каждый человек в больнице находится в отдельном боксе. К Алле никому нельзя приходить, а также приносить ей еду. Девушка также пожаловалась на слишком сухой воздух, однако ей ответили, что не знают, как включить приточную вентиляцию и пообещали вызвать техников в понедельник. Оперативно связаться с больницей «Ленте.ру» не удалось.

5 февраля в Россию прибыли два самолета из Уханя, на борту которых находились почти 150 пассажиров, в основном — россияне. Всех эвакуированных поместили в карантинный центр под Тюменью.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Специалисты не исключают, что вспышка вируса перерастет в пандемию. Число заболевших пневмонией, в Китае превысило 31 тысячу, 566 человек погибли, 1382 пациента удалось вылечить.

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