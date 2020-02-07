Россия
 
Последние новости
США захотели новую боевую машину за полтора бюджета Минобороны России
Убийство ветеранов российским анестезистом опровергли
ЦБ оценил влияние коронавируса на российскую экономику
Лукашенко поведал о разговоре с Путиным про «глубину седых времен»
Умерла актриса из «Стар Трека»
Москвич стоял в пробке и увидел мем 
Раскрыта причина отмены российско-турецкого патрулирования в Сирии
Российский школьник захотел в туалет и встал на колени перед учителем
Моделей популярного женского бренда раскритиковали за излишнюю сексуальность
Путин оценил переговоры с Лукашенко
Новости партнеров

Россиянка пожаловалась на «заточение» в больнице из-за подозрений на коронавирус

Перейти в «Мою Ленту»
Больница им. С.П. Боткина в Санкт-Петербурге
Больница им. С.П. Боткина в Санкт-Петербурге

Жительница Петербурга Алла И. пожаловалась, что попала в «заточение» инфекционной больницы Боткина на Пискаревском проспекте. Ее обманом поместили в карантин на две недели, рассказала девушка «Ленте.ру».

По словам Аллы, 30 января она вернулась из Китая — девушка на пять дней ездила в город Санья в провинции Хайнань. Он находится в полутора тысячах километров от Уханя, который является очагом заболевания. 31 января Аллу проверили в Хабаровске, а затем в Петербурге — исследования показали, что она здорова. 4 февраля петербурженка вызвала скорую помощь, потому что у нее сильно заболело горло. Врачи диагностировали ОРВИ.

Алла утверждает, что 5 февраля к ней пришла «делегация» из восьми человек, в том числе эпидемиологи и представители Роспотребнадзора. Несмотря на то что большая часть из них не посчитали нужным госпитализировать Аллу, она утверждает, что руководительница управления Роспотребнадзора по Петербургу настояла на этом.

6 февраля к Алле пришла домой некая женщина, посещавшая ее накануне, и вручила постановление об «изоляции, медицинском обследовании и (или) медицинском наблюдении» (документ есть в распоряжении редакции). Согласно нему, у девушки выявили «наличие подозрения на заболевание, представляющего опасность для окружающих». В тот же день ей позвонили из поликлиники и уговорили поехать в больницу, пообещав, что оставят девушку там только на одну ночь. 7 февраля Алле сообщили, что она полностью здорова, но ее будут держать в карантине две недели.

«Она [врач] мне и объявила, что, несмотря на то, что я полностью здорова, меня здесь будут держать и не выпустят, двери везде закрыты», — сообщила Алла.

«Ленте.ру» пациентка рассказала, что каждый человек в больнице находится в отдельном боксе. К Алле никому нельзя приходить, а также приносить ей еду. Девушка также пожаловалась на слишком сухой воздух, однако ей ответили, что не знают, как включить приточную вентиляцию и пообещали вызвать техников в понедельник. Оперативно связаться с больницей «Ленте.ру» не удалось.

5 февраля в Россию прибыли два самолета из Уханя, на борту которых находились почти 150 пассажиров, в основном — россияне. Всех эвакуированных поместили в карантинный центр под Тюменью.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Специалисты не исключают, что вспышка вируса перерастет в пандемию. Число заболевших пневмонией, в Китае превысило 31 тысячу, 566 человек погибли, 1382 пациента удалось вылечить.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В российском городе ввели масочный режим из-за коронавируса
Иммунитет россиян захотели проверить на устойчивость к коронавирусу
Троих приехавших из Уханя в Тюмень перевели в инфекционную больницу
Другие материалы рубрики
Россия00:01 5 февраля

«На деле пока нет ни лекарств, ни вакцины»

Китайский коронавирус убил почти 500 человек. Что о нем говорят российские врачи?
15:59Сегодня

Убийство ветеранов российским анестезистом опровергли

15:42Сегодня

Москвич стоял в пробке и увидел мем 

00:3322 января

Медведев поздравил новое правительство

Россия00:03 2 февраля

«Страна-мечта, которой, возможно, и нет на свете»

Как советские люди слушали рок, носили джинсы и боялись иностранных конфет с лезвиями
15:34Сегодня

Российский школьник захотел в туалет и встал на колени перед учителем

15:29Сегодня

Путин оценил переговоры с Лукашенко

15:11Сегодня

Российский школьник умер на уроке физкультуры

Россия13:1330 января

«Китай всегда был источником опасности»

Россия закрывает границу с Китаем из-за коронавируса. Что о нем известно — отвечает вирусолог
14:42Сегодня

«Самую красивую наркоманку» России приговорили к тюрьме и объявили в розыск

14:32Сегодня

Тело младенца сдали в переработку мусора в российском городе

13:50Сегодня

Российский анестезист признался в убийстве более 10 ветеранов

Россия
«На деле пока нет ни лекарств, ни вакцины»
Китайский коронавирус убил почти 500 человек. Что о нем говорят российские врачи?
Российский анестезист признался в убийстве более 10 ветеранов
«Узкие глаза – значит, опасный!»
 
Путин и Лукашенко начали переговоры наедине
Россия вводит новые меры для борьбы с коронавирусом из Китая
Его уже внесли в один список с чумой и сибирской язвой. Под наблюдением врачей — тысячи россиян
В московском метро объявились кашляющие «китайцы» и люди в костюмах биозащиты
«Страна-мечта, которой, возможно, и нет на свете»
Как советские люди слушали рок, носили джинсы и боялись иностранных конфет с лезвиями
Все материалы
Мир
Китай отчитался перед Трампом по коронавирусу
Дональд ТрампНе вышел срок
Импичмент Трампа провалился. Что это означает для США, России и всего мира?
Израиль ударил по Сирии в момент посадки самолета с пассажирами
Импичмент Трампа провалился
Президента США оправдали по всем пунктам обвинения. Он остается на посту
Япония захотела создать «острова дружбы» с Россией
Men walk past newly painted murals on the 64th anniversary of "Nakba", Arabic for catastrophe, the term used to mark the events leading to Israel's founding in 1948, in Gaza City, Tuesday, May 15, 2012. Hundreds of thousands of Palestinians fled or were forced from their villages during the war over Israel's 1948 creation, an event they commemorate every year as their "Nakba". (AP Photo/Dusan Vranic)Свобода по-американски
Дать денег и забрать оружие — как США решили обойтись с Палестиной
Подведены итоги первых партсобраний демократов в США
Все материалы
Бывший СССР
Премьером ДНР стал бывший российский вице-губернатор
«Я хотел спасти русское в себе»
Украинские студенты хотят учиться за рубежом. Почему они все еще едут в Россию?
Оппозиция заблокировала трибуну Рады
«Эта власть на поводке»
В команде Зеленского зреет раскол. Как в нем замешаны американские и украинские миллиардеры?
Белоруссия отказалась зацикливаться на сотрудничестве с Россией
Немецкие солдаты и евреи на оккупированной территории. Шауляй, июль 1941 года. «Немцы были очень довольны»
Пособники нацистов убили в Литве 200 тысяч евреев. Теперь с них снимают ответственность за холокост
Лукашенко призвал защитить белорусов от всякого рода маневров
Все материалы
Экономика
Онлайн-кинотеатр Okko заключил эксклюзивную сделку с ViacomCBS Networks Russia
Черные дни
Смертельный коронавирус ударил по китайской экономике. Теперь под угрозой весь мир
Европе предсказали проблемы из-за новых санкций против «Северного потока-2»
«Рекламировать Россию только из-за ее близости неоправданно»
Проводник финских денег в Россию — об отношениях двух стран в эпоху санкций и кризисов
Польша отказалась от российского угля
Партнерский материал
В центре экосистемы
МегаФон запустил новое мобильное приложение
Белоруссия подсчитала потери из-за России
Все материалы
Силовые структуры
Следователи заинтересовались признанием российского медика в убийстве ветеранов
Халил АрслановЗамглавы Генштаба задержан в Москве
Главного связиста российской армии обвинили в афере на семь миллиардов рублей
Любовницу Захарченко оштрафовали за подделку документов
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянина оправдали за убийство гея
Обвиненную в шпионаже топ-менеджера российского энергохолдинга вернули в СИЗО
Все материалы
Наука и техника
У армии Украины заметили оружие Российской империи
Обратный отсчет
Как США готовятся к репетиции масштабной войны с «агрессором» — Россией
Первый полет Ту-160М показали на видео
«Прогноз неутешительный»
 
Samsung начала блокировать телевизоры россиян
Греет душу
На что способен доступный безрамочный ноутбук на AMD от Huawei
Су-24 в последние секунды избежал катастрофы
Все материалы
Спорт
Вратарь сборной Уругвая забил курьезный автогол
Сергей Шубенков«Задумывался уехать из России»
Чемпион мира Шубенков — о своей зарплате, допинговом скандале и ворующих чиновниках
Описано состояние порезавшей руки гимнастки Солдатовой
Короткая программа
На чем можно заработать в 26-м туре АПЛ
Российский вратарь сел на шпагат и совершил «нереальный» сейв
Майк Дин«Есть куда более ужасные способы заработать на жизнь»
От сотрудника птицефабрики до рекорда АПЛ: история арбитра Майка Дина
Глава РУСАДА рассказал американским журналистам об угрозах из России
Все материалы
Культура
Нагиев ответил на заявление о «некрасивости» российских мужчин
На тропе войны
Кто получит «Оскар» в 2020 году и кто заслуживает его на самом деле
Названы самые издаваемые для россиян писатели
В порядке Брэда
 
Барабанщика Slade уволили по электронной почте после 57 лет сотрудничества
Кто станет победителем «Оскара»-2020
Список номинантов «Оскара»-2020 и финальные прогнозы букмекеров на 92-ю церемонию вручения
Эмбер Херд высмеяла объявившего себя жертвой насилия Джонни Деппа
Все материалы
Интернет и СМИ
Пошутивший на Первом канале ведущий предложил проверить его придурковатость
«Игрой это не назовешь»
Успешные люди бегут из больших городов в деревни. Фотографы показывают, что их ждет
Соловьев отказался идти к Дудю и назвал его пустым
«Мы не прощаем. Ждите»
Самые влиятельные преступники современности держали в страхе весь мир. Куда и почему они исчезли?
В работе МТС произошел сбой
Новые боги хайпа
TikTok мгновенно превращает неизвестных людей в звезд. Кто и как на этом зарабатывает?
Реклама 90-х заставила россиян затосковать по слабоумию и прослезиться
Все материалы
Ценности
Политика пристыдили за платье с оголенным плечом в парламенте
Не женское это тело
Бикини, юбки и голые тела: во что превратились мужские недели моды
Ирина Шейк снялась в кольчуге на голое тело для журнала Vogue
Самое красивое оружие СССР
Как советская модель прославилась на весь мир, но закончила жизнь в психбольнице
Самая красивая женщина в мире сняла себя танцующей в бикини
Кокетка, гульфик и союзка
Странные названия самых обычных вещей: сложный тест
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде
Все материалы
Путешествия
Гигантская волна смыла стоявших на пирсе туристов в Крыму
«Люди уже хоронили меня»
Россиянка отправилась в одну из самых закрытых стран мира — Иран. Что она там увидела?
Опубликовано видео жесткой посадки переломившегося пополам самолета
«Нам устроили культурный геноцид»
Эти острова принадлежали итальянцам и туркам. Чем сегодня живут Додеканес?
Турист нашел необычный способ получить бесплатный номер в отеле
«Страх сковал мои ноги, и я не могла пошевелиться»
Россиянка отправилась в город с самым высоким уровнем жизни. Что она нашла на другом конце света?
Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере увеличилось
Все материалы
Из жизни
Мужчина 15 лет играл в лотерею с одинаковой комбинацией чисел и разбогател
«Прилетела на отдых и влюбилась»
Переехавшие в Египет россиянки — о любви, чужой вере и страхе за свою жизнь
Изменщики завалили любовницу дорогими подарками из чувства вины
Маленькая девочка «окаменела» из-за редкой болезни
«В школу надо идти даже в день собственных похорон»
История россиянки, перебравшейся в Мюнхен
Долгожительница отметила столетие и поделилась секретом счастливой жизни
«Понюхай, ощути запах Афганистана!»
Россиянин влюбился в Афганистан. Он носит пуштунку, грызет каменный сыр и мечтает жить в кишлаке
Все материалы
Представлен Hyundai Creta второго поколения
Автомобили-бестселлеры России
25 самых продаваемых моделей января 2020 года
Renault представила Duster с салоном от Arkana
Длительный тест Toyota Camry V6: часть 1
Приятная неожиданность: первая часть длительного теста самой мощной Camry
Необычный «Запорожец» продают за миллион рублей
Новый Volkswagen Polo для России
Мы внимательно рассмотрели новый Polo до премьеры: все подробности
Продажи новых автомобилей в России выросли вопреки ожиданиям
Все материалы
Дом
Выявлены самые скромные города России
«Дадим еще бабла, только пустите жить»
Как покупка квартиры в Москве приносит проблемы и разочарование — рассказывает молодая семья
Названы города Подмосковья с самой дешевой «вторичкой»
Жилая зона
Что это — дом или тюрьма? Исправительно-трудовой тест
России предрекли рост цен на жилье
Эстонский стыд
Как поселок-призрак на границе с Россией доживает последние дни
Нехватку воды в столице Крыма опровергли
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы