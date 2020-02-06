Троих приехавших из Уханя в Тюмень перевели в инфекционную больницу

Трех человек, приехавших из китайского Уханя в Тюмень и помещенных в карантинный центр, госпитализировали в стационар. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

«Интерфакс» уточняет, что речь идет об одном иностранце, а также россиянине и россиянке. Всех троих перевели в инфекционную больницу, но вируса у них нет. У одного диагностирован абстинентный синдром, заболевание двух других также не связано с инфекцией. В департаменте здравоохранения Тюменской области отметили, что из-под карантина в инфекционное отделение будут отправлять с любыми жалобами на повышение температуры и головную боль.

Ни у одного из приехавших из китайского Уханя в Тюмень россиян пока не выявлен коронавирус, подчеркнула Попова. По ее словам, с момента вчерашнего прибытия эвакуированных граждан в карантинный центр и в течение ночи их комплексно осматривали врачи разных профилей. У них постоянно измеряется температура, оценивается общее состояние. За детьми наблюдают педиатры. «На сегодняшний день диагноз коронавирусная инфекция не поставлен ни одному из них, ситуация остается на строгом контроле и эпидемиологов», — подчеркнула она.

5 февраля из Уханя вывезли 144 россиянина и на две недели заселили их в тюменский санаторий, который превратили в карантинный центр в 30 километрах от Тюмени. Вокруг здания установлены два периметра ограждения, территорию охраняют сотрудники Росгвардии. В самом учреждении поставили дезинфекционную камеру, устройства для уничтожения медицинских отходов и автономные очистные сооружения.

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