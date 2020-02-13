Сбежавшую из карантина по коронавирусу россиянку захотели наказать

Сбежавшую из карантина по коронавирусу жительницу Петербурга Аллу Ильину захотели наказать — главный санитарный врач Петербурга обратился в Куйбышевский районный суд с административным иском. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Как пишет издание «Подъем», Ильиной грозит штраф в 500 рублей за «невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор».

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Заинтересованными лицами в иске указаны клиническая инфекционная больница имени Боткина и 18-й отдел полиции УМВД России по Петроградскому району Петербурга. Материалы переданы судье.

7 февраля Ильина рассказала «Ленте.ру», что ее обманом заставили переночевать в инфекционной больнице имени Боткина, после чего оставили там в карантине на две недели. Девушка утверждала, что по результатам всех анализов и проверок она была здорова. 11 февраля стало известно, что в тот же день Ильиной удалось выбраться на свободу из бокса. Она замкнула электроцепь и взломала замок. Девушка добавила, что ее четыре дня не искали ни врачи, ни полиция.

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