Пожаловавшаяся на «заточение» из-за коронавируса россиянка сбежала из больницы

Жительница Петербурга Алла, которая жаловалась на «заточение» в инфекционной больнице Боткина, сообщила, что выбралась на свободу из бокса, куда ее поместили в карантин после поездки в Китай. Об этом она рассказала «Фонтанке».

Алла рассказала, что совершила побег 7 февраля. Ей удалось это сделать благодаря тому, что она замкнула электроцепь и взломала замок.

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Несмотря на то что девушка дома уже четвертый день, ее не ищут ни полиция, ни врачи.

Ранее Алла рассказывала «Ленте.ру», что ездила на пять дней в город Санья в полутора тысячах километров от Уханя, который является очагом заболевания. По прибытии, 30 января, девушку проверили в Хабаровске, а затем в Петербурге.

Исследования показали, что она здорова. Через четыре дня у нее сильно заболело горло, и ей диагностировали ОРВИ, а на следующий день обманом заставили поехать в больницу, пообещав, что она пробудет там лишь одну ночь. 7 февраля Алле сообщили, что она полностью здорова, но ее будут держать в карантине две недели.

«Она [врач] мне и объявила, что, несмотря на то что я полностью здорова, меня здесь будут держать и не выпустят, двери везде закрыты», — сообщила Алла.

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