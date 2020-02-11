Врачи оценили готовность России к эпидемии коронавируса

Российские врачи оценили вероятность эпидемии китайского коронавируса в России, а также рассказали о том, насколько медики готовы к выявлению случаев заражения. Результаты опроса приводит «Коммерсантъ».

Большинство врачей-инфекционистов (56 процентов) считает, что угрозы эпидемии коронавируса в России нет. Почти такая же картина и среди врачей других специализаций — 53 процента терапевтов и врачей общей практики заявили, что не видят угрозы распространения вирусов, так же считают и чуть больше половины пульмонологов и фтизиатров.

Вместе с тем, подавляющее большинство опрошенных врачей (1538 из 1816) рассказали, что у них до сих пор нет диагностических комплексов для выявления вируса, хотя им и направили всю необходимую методическую информацию по диагностике коронавируса.

10 февраля об эффективности российской системы диагностики заявляла глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она сообщила, что это подтвердили китайские ученые. По словам чиновницы, в случае необходимости Россия поставит средства диагностики в страны-партнеры по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Ведомство сообщало, что региональные организации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса.

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