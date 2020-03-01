Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране. Его слова в воскресенье, 1 марта, приводит ТАСС.

«Ситуация в целом под контролем», — подчеркнул российский лидер в ходе совещания с руководителями крупнейших нефтегазовых компаний в правительственном терминале аэропорта Внуково.

По его словам, в настоящее время власти принимают все необходимые меры для предотвращения распространения инфекции. «Надеюсь, что они будут эффективными», — добавил глава государства.

Ранее в ходе того же совещания Путин заявил, что накопленных Россией резервов достаточно для того, чтобы поддерживать стабильную ситуацию в экономике страны и гарантировать исполнение всех бюджетных и социальных обязательств даже при возможном ухудшении положения в мировой экономике на фоне распространения коронавируса.

По последним данным, всего в мире коронавирусом заразились более 86,9 тысяч человек, большинство из них находятся в Китае. Около 2,9 тысячи заболевших умерли, 42,1 тысячи — вылечились.

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