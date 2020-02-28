В России предрекли подорожание лекарств из-за коронавируса. Китайские фармацевтические заводы приостановили свою работу и поставку сырья, вследствие чего может возникнуть дефицит некоторых веществ. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Торгово-промышленную палату России.

Из провинции Хубэй ежегодно в Россию поставляется около 1,5 тысячи тонн сырья.

Отмечается, что его нехватка может сказаться на производстве антибиотиков, жаропонижающих и препаратов из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Если поставки не возобновятся, это может привести к росту цен и исчезновению части лекарств.

Член комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в здравоохранении и медпромышленности, гендиректор Ассоциации российских фармпроизводителей Виктор Дмитриев заявил, что отечественные производители в той или иной сфере зависимы от субстанций из Китая. По его словам, некоторых запасов может хватить на год, а дефицит других может стать заметен в апреле 2020-го. Проблема может возникнуть и в других странах, в том числе в США, так как Китай — мировой лидер по производству лекарственного сырья, добавил Дмитриев.

Гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк предположил, что остановка китайских заводов может привести к росту цен на лекарства. По его словам, китайское сырье используется в производстве парацетамола, аскорбиновой кислоты, анальгина и ибупрофена. «Промышленность КНР уже начала восстанавливаться, есть вероятность, что мы не успеем потратить все запасы до возобновления поставок. Но если работа фармзаводов не возобновится в течение нескольких месяцев, начнутся проблемы», — сказал эксперт. Шуляк предположил, что все недостающие вещества Россия сможет закупить в Индии, которая также является мировым лидером по производству лекарственного сырья.

По последним данным, в общей сложности в мире инфицированы новым типом коронавируса около 82,5 тысячи человек. Из них более 2,8 тысячи скончались, а свыше 33,2 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 40 странах мира.

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