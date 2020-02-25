Продажи «Арбидола» в России подскочили из-за коронавируса

В России продажи противовирусного препарата «Арбидол» с 1 по 20 февраля подскочили на 11 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это произошло после того, как китайские врачи признали лекарство эффективным в борьбе с коронавирусом. Такие результаты приводятся в исследовании оператора фискальных данных OFD.ru, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».
Отмечается, что в Москве продажи увеличились на 31 процент. Спрос начал расти с 26 января, когда продажи увеличились в сутки на 34 процента. Пиковый показатель был достигнут 10 февраля — тогда спрос вырос в 1,7 раза по сравнению с неделей ранее.
Одновременно с ростом продаж повысилась и стоимость упаковок с 10, 20 и 40 капсулами дозировкой 100 миллиграммов. Первая выросла с 238 рублей до 240 рублей, а стоимость последних увеличилась на 2,6 и 7,6 процента соответственно. При этом в Москве самая маленькая упаковка стала дороже на 10,8 процента. В среднем в российской столице «Арбидол» стоит дороже, чем по стране.
Исследование основано на анализе 400 миллионов чеков за периоды с 1 по 20 февраля 2019 и 2020 года и дополнительной ручной проверке и верификации. OFD.ru входит в тройку крупнейших операторов фискальных данных по количеству подключенных касс.
Ранее Китай включил «Арбидол» в шестую версию предварительного плана лечения коронавируса. При этом речь идет не о препарате российского производства, а о его китайских аналогах с тем же действующим веществом. Патент на «Арбидол», разработанный еще в советские годы, истек в 2007 году, поэтому его производят шесть крупных фармацевтических китайских компаний. При написании латиницей возможны различные варианты, в том числе «Абидол» (так называется другой индийский препарат), из-за чего в российских СМИ возникла путаница.
В настоящее время количество заболевших в мире превысило 80 тысяч человек. Умерли 2707 человек, выздоровели 27 795 заболевших. На фоне опасности распространения коронавируса за пределами Китая в понедельник, 24 февраля, мировые фондовые индексы рухнули. Из-за этого 500 самых состоятельных людей мира за день обеднели на 139 миллиардов долларов.