Названы сроки испытания китайской вакцины от коронавируса

Испытания китайской вакцины от коронавируса начнутся не ранее конца апреля. Об этом сообщил заместитель министра науки и технологий Китая Сюй Наньпин, передает РИА Новости.

Китайский министр отметил, что разработка вакцины идет синхронно с другими странами. При этом заместитель государственного комитета по здравоохранению Китая Цзэн Исинь заявил, что некоторые китайские вакцины уже тестируют на животных.

Как пояснил Цзэн Исинь, для начала специалисты должны определить активные ингредиенты и выбрать подходящий штамм вируса. После этого необходимо также организовать технологию производства, контроль качества, провести ряд испытаний вакцины и экспертизу на предмет безопасности. Подавать ее на клинические испытания можно будет только после всех этих шагов.

Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо Китая случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. На 21 февраля по всему миру выявлено более 76 тысяч заразившихся. Жертвами вируса стали 2247 человек, вылечились более 18 тысяч.

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