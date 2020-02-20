Китай начал бороться за звание «мировой фабрики»

Власти Китая начали бороться за то, чтобы сохранить за страной неофициальное звание «главной мировой фабрики», пишет CNBC. Правительство выпускает специальные гарантийные сертификаты для поставщиков, не сумевших исполнить свои обязательства из-за коронавируса COVID-2019.

Материалы по теме Китайский коронавирус добрался до России Россиян эвакуируют из Китая, отменяют рейсы и закрывают границу

Выпуском документов нового типа занимается государственный Совет по поддержке и продвижению международной торговли. Сертификаты, предъявленные контрагентам, позволяют компаниям-поставщикам избежать предусмотренного в контракте штрафа.

При этом государство не берет сорванные обязательства на себя — сертификаты лишь позволяют поставщикам подтверждать, что сбой произошел по не зависящим от них обстоятельствам. Что планируется делать, если контрагенты потребуют возмещения понесенного ущерба, не сообщается. На данный момент выпущено более 1,6 тысячи документов нового типа, покрывающих поставки на общую сумму в 15,8 миллиарда долларов.

Издание отмечает, что вспышка коронавируса усугубила последствия торговой войны между Китаем и США, из-за которой многие китайские производители вынуждены были замораживать или закрывать производства из-за падения спроса на их товар в США вследствие введенных Вашингтоном пошлин. Теперь заводы приостанавливают работу из-за опасений за здоровье сотрудников и прямых запретов со стороны властей. Также страдают логистические цепочки.

Последствия коронавируса отразились и на крупнейшем в мире интернет-магазине — американском Amazon, пишет New York Times. Компания Джеффа Безоса столкнулась с тем, что многие китайские продавцы срывают поставки уже заказанных товаров. Amazon пытается решить проблему, заказывая больше товаров, которые еще есть в наличии, чтобы они не достались конкурентам. К тому же, онлайн-ретейлер рекомендовал китайским брендам сократить рекламу на сайте, чтобы избежать новых заказов и поставить оставшийся на складах товар уже оплатившим покупку клиентам.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!