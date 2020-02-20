Еще одна страна сообщила о первой смерти от коронавируса

Первый случай смерти человека, заразившегося коронавирусом COVID-19, зафиксирован в Южной Корее. Об этом сообщили власти страны, передает агентство «Ёнхап».
Скончавшийся пациент проходил лечение от пневмонии в больнице города Чхондо на юге страны. Наличие у него коронавируса было подтверждено после того, как он умер. При этом непосредственная причина смерти не сообщается.
Таким образом за один день число подтвержденных случаев заражения в Южной Корее выросло сразу на 53, а общее число составило 104. При этом большинство новых больных выявили в городе Тэгу на юге. Мэр населенного пункта призвал граждан по возможности воздержаться от выхода на улицу.
Агентство также сообщает, что около 40 человек, предположительно, заразились от одного заболевшего — 61-летней кореянки. Это произошло, поскольку они все посещали одну церковь.
19 февраля сообщалось, что две смерти от коронавируса зафиксировали в Иране.
Во всем мире в настоящее время насчитывается 2129 смертей от нового коронавируса. Число зараженных возросло до 75,7 тысячи, выздоровели более 16,5 тысячи человек.
Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо Китая случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой.