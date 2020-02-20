Украинцы подрались с полицией из-за приезда эвакуированных из Китая

Местные жители города Новые Санжары Полтавской области подрались с сотрудниками Национальной полиции Украины из-за возможной эвакуации в их населенный пункт граждан, которых вывезли из охваченного смертельным коронавирусом Китая. Об этом сообщает «Страна.ua».

Массовые столкновения местных жителей с полицейскими произошли при въезде в Новые Санжары. Поводом послужила информация, что эвакуированных украинцев доставят в госпиталь, находящийся в центре города.

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В то же время самолет с несколькими десятками украинцев и иностранцев после 35 кругов в небе над Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областями, направился в сторону Киева. Комментируя ситуацию, глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер заверил, что эвакуированных не будут размещать в Харькове на карантин, однако город может стать транзитным пунктом.

Ранее стало известно, что украинские власти засекретили места для размещения граждан, эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая. Государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц призвал украинцев не паниковать и проявить единство, которого им больше всего не хватает последние сто лет.

19 февраля жители Львовской и Тернопольской областей начали строить баррикады, чтобы не пустить в свои населенные пункты соотечественников, эвакуированных из Китая.

По последним данным, от китайского коронавируса скончались более двух тысяч человек, еще 75 тысяч заражено, выздоровели свыше 14 тысяч. Первые заражения были зарегистрированы в конце декабря 2019-го в китайском городе Ухань.

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