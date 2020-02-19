На Украине засекретили места для размещения эвакуированных из Китая

Власти Украины засекретили места для размещения граждан, эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая. Об этом в среду, 19 февраля, сообщает LB.ua.

«Есть четыре места дислокации. Учитывая разные настроения, которые мы наблюдаем, эти места не разглашаются на сегодня», — заявил заместитель министр здравоохранения Дмитрий Коваль. Он лишь уточнил, что места расположены недалеко от инфекционных больниц, причем в разных населенных пунктах.

Государственный секретарь МИД Андрей Заяц призвал украинцев не паниковать и проявить единство, которого им больше всего не хватает последние сто лет. «И когда мы своих граждан оставляем на произвол судьбы, при том что эта ситуация на самом деле не является настолько чрезвычайной, как отдельные силы пытаются раздуть...» — посетовал Заяц.

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Он напомнил, что ежедневно из Китая улетают десятки тысяч пассажиров, что несет гораздо большую угрозу, чем люди, которые проведут под медицинским надзором 14 дней.

Ранее сообщалось, что жители Львовской и Тернопольской областей начали строить баррикады, чтобы не пустить в свои населенные пункты соотечественников, эвакуированных из Китая. Самолет с несколькими десятками украинцев и иностранцев прилетит из КНР 20 февраля.

По последним данным, от коронавируса скончались 2004 человека. Заболели более 74 тысяч, выздоровели свыше 14 тысяч.

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