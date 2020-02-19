Китайских студентов в России отправят на дистанционное обучение

Министерство образования и науки рекомендовало российским вузам обучать студентов из Китая дистанционно после каникул для предотвращения распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ ведомства.

В документе сказано, что руководителям образовательных учреждений следует организовать для находящихся на территории КНР учеников «освоение образовательной программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий».

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился временно запретить китайцам въезд в страну с 20 февраля. Ранее в январе Минобрнауки продлило до 2 марта каникулы в вузах для учащихся из Китая.

По данным на 19 февраля, в мире от коронавируса умерли 2004 человека. Заражены 74,1 тысячи, выздоровели более 14,3 тысячи. В России было двое инфицированных граждан КНР, они прошли лечение и выписаны из больниц.

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