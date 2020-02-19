Китай отреагировал на запрет на въезд в Россию для китайцев

Россия заранее оповестила Китай о планах временно закрыть въезд для граждан КНР и поддерживает китайское государство в его борьбе с эпидемией COVID-19. Таким образом представитель МИД Китая Гэн Шуан отреагировал на новости о запрете на въезд для китайцев, передает РИА Новости.

Это вовсе не означает полного запрета на обмены между двумя странами, это лишь временные меры, и как только улучшится эпидемическая ситуация, меры будут скорректированы или даже отменены Гэн Шуан Официальный представитель МИД КНР

Дипломат подчеркнул, что Россия верит в победу Китая над вирусом, но приняла такое решение из-за необходимости обеспечить профилактику и контроль за эпидемией на своей территории.

Ранее 19 февраля сообщалось, что решение российского государства в Пекине восприняли с сожалением — многие другие страны, имеющие авиасообщение с КНР, не пошли на такие меры.

Распоряжение о временном запрете на въезд китайцев в Россию подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ограничение начнет действовать 20 февраля. Оно коснется туристов, а также приезжающих в Россию по работе или вопросам бизнеса. Кроме того, в связи с распространением COVID-19 Россия приостанавливает прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в частных и учебных целях гражданам Китая.

По данным на 19 февраля, от коронавируса скончались 2004 человека. Число зараженных возросло до 74,1 тысячи, выздоровели более 14,3 тысячи человек.

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