Более двух сотен россиян не вылетели на родину из Китая

В Китае более двух сотен россиян ждут возвращения на родину, передает «Интерфакс».

Все эти граждане России являются пассажирами авиакомпаний S7 и «Уральские авиалинии». Как сообщила Росавиация, им переоформят билеты на альтернативные рейсы или полностью возместят стоимость билетов. Россияне должны вылететь до 29 февраля.

Сейчас пересадки на альтернативные маршруты ожидают 162 пассажира S7 и 66 пассажиров «Уральских авиалиний». Уточняется, что 1404 пассажирам уже переоформили билеты или вернули их стоимость.

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Как указали в ведомстве, по данным на 15.00 часов 13 февраля пассажиров с признаками коронавирусной инфекции не выявлено.

Ранее авиакомпания «Уральские авиалинии» отказалась пустить на борт около 70 пассажиров. Инцидент произошел в китайском аэропорту Сиань-Сяньян на рейсе, вылетавшем в Екатеринбург. Как рассказали пассажиры самолета, на стойке регистрации им объяснили, что возьмут на борт лишь российских граждан — около десяти человек. В пресс-службе перевозчика объяснили, что это связано с распоряжением российского правительства о приостановке регулярных рейсов в Китай и из страны.

1 февраля Россия закрыла практически все авианаправления с Китаем, за исключением рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу, а также регулярных рейсов линий КНР в Шереметьево. Причиной стало обострение ситуации с коронавирусом. С 14 февраля чартерные рейсы из КНР приостановлены.

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