Скандирующих «мы хотим домой» пассажиров российского самолета в КНР сняли на видео

kommersant.ru

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» отказалась пустить на борт около 70 пассажиров. Произошедшее сняли на видео, запись опубликовала газета «Коммерсантъ».

На кадрах ролика видно, как толпа людей, которых не пустили к выходу на посадку, скандирует на английском «Мы хотим домой!» и демонстрируют на камеру свои документы и билеты. Автор видеозаписи за кадром поясняет, что представители перевозчика заявили о нехватке мест в самолете.

Инцидент произошел в китайском аэропорту Сиань-Сяньян на рейсе, вылетавшем в Екатеринбург. По словам пассажиров самолета, на стойке регистрации им объяснили, что на борт возьмут исключительно российских граждан — их оказалось около десяти человек. При этом недопущенными оказались около 70 граждан Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана и ряда других стран.

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Позднее в пресс-службе «Уральских авиалиний» пояснили, что иностранцев не пустили на посадку в связи с соответствующим распоряжением российского правительства о приостановке регулярных рейсов в Китай и из страны. В настоящее время авиакомпания осуществляет только чартерные перелеты. «Согласно полученному разрешению, авиакомпания имеет право перевозить исключительно граждан РФ», — цитирует представителей перевозчика РИА Новости.

1 февраля Россия закрыла почти все авианаправления с Китаем в связи с обострившейся ситуацией с коронавирусом, за исключением рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу, а также регулярных рейсов линий КНР в Шереметьево. Также было закрыто движение всех пассажирских поездов. С 14 февраля планируется приостановить и чартерные перелеты в китайские города.

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