Спрогнозирована реакция Китая на запрет его гражданам въезжать в Россию

Власти Китая отреагируют на временный запрет его гражданам въезжать в Россию сдержанно, но с сожалением. Реакцию КНР в разговоре с газетой «Коммерсантъ» спрогнозировал директор Центра комплексного китаеведения МГИМО Алексей Воскресенский.

Он предположил, что от Пекина не последуют какие-либо ответные жесты. «Но решение будет воспринято в Пекине с сожалением, особенно учитывая те огромные усилия, которые сегодня предпринимает китайская сторона, для того чтобы минимизировать ущерб от распространения коронавируса», — добавил Воскресенский, уточнив, что другие страны, имеющие тесное авиасообщение с КНР, не пошли на такие меры.

Распоряжение о временном запрете на въезд граждан Китая в Россию подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ограничение начнет действовать 20 февраля. Оно коснется туристов, а также приезжающих в Россию по работе или вопросам бизнеса. Кроме того, в связи с распространением COVID-19 Россия приостанавливает прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в частных и учебных целях гражданам Китая.

По данным на 19 февраля, от коронавируса скончались 2004 человека. Число зараженных возросло до 74,1 тысячи, выздоровели более 14,3 тысячи человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!