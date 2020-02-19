Украинцы начали строить баррикады против приезда эвакуированных из Китая

Жители Украины начали строить баррикады, чтобы не допустить приезда в их населенные пункты граждан, эвакуированных из охваченного смертельным коронавирусом Китая. Об этом сообщает издание «Сегодня».

В Тернопольской области опасения людей вызвала информация о том, что власти планируют разместить эвакуированных на карантин в санатории «Медоборы». На въезде в село Конопковка выкопали рвы и привезли шины. В поселке Микулинцы организовали блокпосты, передает «Лiга.Новости». В итоге местные власти заявили, что Тернопольская область не готова принять людей, поскольку не обеспечена необходимым оборудованием и лекарствами. Директор санатория пообещал, что без согласия сотрудников и жителей не даст согласия на размещение пациентов.

Во Львовской области жители города Винники забаррикадировали шинами въезды и выезды из областного госпиталя, передает «ТСН». Люди заявили, что волнуются за своих детей.

Украина планирует вывезти из Китая 49 своих граждан и 25 иностранцев. Они должны прилететь в республику 20 февраля.

По последним сведениям, от коронавируса скончались 2004 человека. Заболели 74,1 тысячи, выздоровели 14,3 тысячи.

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