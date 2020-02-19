Ученые в Китае рассказали о пике распространения коронавируса

Пик распространения коронавируса COVID-19 прошел еще 1 февраля. Об этом рассказали ученые из Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CCDC), передает Business Insider.

Отмечается, что исследователи изучили случаи заражения вирусом в период с 8 декабря 2019-го по 11 февраля этого года. Результаты анализа выявили, что большинство симптомов стало проявляться в начале февраля.

Утверждается, что с того времени число заболеваний значительно сократилось. По словам ученых, это может быть признаком того, что вспышка подходит к концу. Однако исследователи указали, что китайским властям следует также подготовиться к очередному эпизоду распространения вируса.

18 февраля CCDC обнародовал результаты крупнейшего на данный момент исследования вспышки коронавируса COVID-19. Аналитики изучили записи 72,3 тысячи пациентов из базы CCDC и пришли к выводу, что возраст подавляющего большинства зараженных — от 30 до 69 лет.

По последним сведениям, от коронавируса скончались 2004 человека. Число зараженных возросло до 74,1 тысячи, выздоровели более 14,3 тысячи человек.

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