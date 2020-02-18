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Обнародованы результаты крупнейшего исследования вспышки коронавируса

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Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний (CCDC) обнародовал результаты крупнейшего на данный момент исследования вспышки коронавируса COVID-19. О его итогах кратко пишет CNBC. Данные анализа актуальны на 11 февраля.

Аналитики изучили записи 72,3 тысячи пациентов из базы CCDC. Подробно были исследованы 44,6 тысячи подтвержденных случаев заражения, почти 16,2 тысячи случаев возможного инфицирования и 889 случаев, когда у носителя коронавируса не проявлялись симптомы.

Выяснилось, что возраст подавляющего большинства зараженных — возрасте от 30 до 69 лет. Большая часть из них сообщила о «связанном с Уханем воздействии», то есть они каким-либо образом были связаны с городом, где началась вспышка коронавируса, — например, контактировали с посещавшими Ухань людьми.

81 процент случаев заражения были классифицированы как «легкие». «Критическими» стали только 4,7 процента, половина из них закончилась летальным исходом. По данным CCDC, уровень смертности из-за коронавируса среди мужчин оказался выше, чем среди женщин, — 2,8 против 1,7 процента. Общий уровень смертности составляет 2,3 процента. Пациенты мужского пола составили 51 процент от общего числа подтвержденных случаев заражения (почти 23 тысячи).

Наибольшему риску заражения, согласно исследованию, подвержены пожилые люди и те, у кого уже были проблемы со здоровьем. Выяснилось, что уровень смертности растет в зависимости от возраста — среди пациентов в возрасте от 60 до 69 лет он составляет 3,6 процента, от 70 до 79 лет — 8 процентов, а среди тех, кто старше 80, смерть наступает в 14,8 процента случаев.

Резко повышающими риск смертности факторами оказались сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет. Среди пациентов без каких-либо сопутствующих заболеваний уровень смертности снизился до 0,9 процента.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 72 тысячи, почти 1,9 тысячи заболевших скончались. Выздоровели более 12 тысяч человек, пишет BBC News. Полный процесс создания вакцины, по информации ВОЗ, займет около полутора лет.

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