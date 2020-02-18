Обнародованы результаты крупнейшего исследования вспышки коронавируса

Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний (CCDC) обнародовал результаты крупнейшего на данный момент исследования вспышки коронавируса COVID-19. О его итогах кратко пишет CNBC. Данные анализа актуальны на 11 февраля.

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Аналитики изучили записи 72,3 тысячи пациентов из базы CCDC. Подробно были исследованы 44,6 тысячи подтвержденных случаев заражения, почти 16,2 тысячи случаев возможного инфицирования и 889 случаев, когда у носителя коронавируса не проявлялись симптомы.

Выяснилось, что возраст подавляющего большинства зараженных — возрасте от 30 до 69 лет. Большая часть из них сообщила о «связанном с Уханем воздействии», то есть они каким-либо образом были связаны с городом, где началась вспышка коронавируса, — например, контактировали с посещавшими Ухань людьми.

81 процент случаев заражения были классифицированы как «легкие». «Критическими» стали только 4,7 процента, половина из них закончилась летальным исходом. По данным CCDC, уровень смертности из-за коронавируса среди мужчин оказался выше, чем среди женщин, — 2,8 против 1,7 процента. Общий уровень смертности составляет 2,3 процента. Пациенты мужского пола составили 51 процент от общего числа подтвержденных случаев заражения (почти 23 тысячи).

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Наибольшему риску заражения, согласно исследованию, подвержены пожилые люди и те, у кого уже были проблемы со здоровьем. Выяснилось, что уровень смертности растет в зависимости от возраста — среди пациентов в возрасте от 60 до 69 лет он составляет 3,6 процента, от 70 до 79 лет — 8 процентов, а среди тех, кто старше 80, смерть наступает в 14,8 процента случаев.

Резко повышающими риск смертности факторами оказались сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет. Среди пациентов без каких-либо сопутствующих заболеваний уровень смертности снизился до 0,9 процента.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 72 тысячи, почти 1,9 тысячи заболевших скончались. Выздоровели более 12 тысяч человек, пишет BBC News. Полный процесс создания вакцины, по информации ВОЗ, займет около полутора лет.

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