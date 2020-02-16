В Китае начали производить первое лекарство от коронавируса

В китайском городе Тайчжоу провинции Чжэцзян начали производить первое возможное лекарство от смертельного коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на интернет-платформе Baijiahao со ссылкой на правительство города.

Речь идет о препарате Favipiravir, который получил китайское название 法维拉韦 («Фавэйлавэй»). Производящая его компания получила официальное одобрение от необходимых контролирующих органов. Подчеркивается, что он может стать первым лекарством, которое способно будет помочь при заболевании коронавирусом.

В начале февраля исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным программам Майкл Райан говорил, что в настоящее время в мире нет действующего препарата против смертельного китайского коронавируса. По словам специалиста, эффективность применения лекарств от ВИЧ или от предыдущих типов коронавируса при борьбе с новым вирусом не была доказана.

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Ранее стало известно, что в Китае проходят испытания препарата российского производства «Триазавирин» для борьбы с коронавирусом. Он появился в продаже в российских аптеках в 2014 году. По данным отраслевого журнала Vademecum, препарат эффективен против 15 штаммов вируса гриппа.

По последним данным, число заболевших пневмонией, вызванной вирусом, в Китае превысило 69,2 тысячи, умерло 1670 человек. Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. ВОЗ уже признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Специалисты не исключают, что вспышка вируса перерастет в пандемию.

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