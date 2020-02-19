Выросло число погибших от китайского коронавируса иностранцев

Число иностранцев, погибших от китайского коронавируса, выросло — две смерти зафиксированы в Иране. Об этом рассказал представитель Министерства здравоохранения этой страны Киануш Джаханпур в Twitter.

Чиновник подтвердил появившуюся ранее информацию о двух случаях заражения вирусом в стране. «К сожалению, оба человека, в том числе из-за солидного возраста, скончались», — говорится в публикации.

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Накануне, 18 февраля, Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний (CCDC) обнародовал результаты крупнейшего на данный момент исследования вспышки коронавируса COVID-19. Аналитики изучили записи 72,3 тысячи пациентов из базы CCDC и пришли к выводу, что возраст подавляющего большинства зараженных — от 30 до 69 лет. Большая часть из них сообщила о «связанном с Уханем воздействии».

По последним сведениям, от коронавируса скончались 2012 человек. Число зараженных возросло до 75,3 тысячи, выздоровели более 15,1 тысячи человек. Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Помимо Китая случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой.

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